Chuvas deixam Trancoso sem energia e água por dois dias

O temporal que tem afetado a vida de diversas famílias no extremo sul da Bahia também foi responsável por deixar os moradores do distrito de Trancoso, em Porto Seguro, sem conexão com o mundo externo.

Desde 16h de quarta-feira (8), o fornecimento de água e energia para a localidade estava suspenso. Os serviços só foram normalizados no início da tarde desta sexta (10), de acordo com locais.

A administradora da Pousada Soleluna conta que perdeu a maior parte dos hóspedes, que se realocaram para Porto Seguro ou para Arraial D'Ajuda, distritos que tinham energia.

"Esse período aqui fica lotado, sem nenhum quarto disponível, e hoje estou com apenas dois hóspedes, um transtorno", conta Thaina Andrade.

Além da interrupção do funcionamento desses serviços, moradores também apontam o desabamento de casas e estradas prejudicadas em Trancoso.

Ainda assim, Thaina pondera que as cidades mais afetadas pelas chuvas foram as vizinhas, que se localizam a 2 horas de distância de Trancoso. Itabela, Eunápolis e Itamaraju são algumas delas.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), as cidades de Jucuruçu e Itamaraju são as mais afetadas pelas fortes chuvas que caem no extremo sul baiano.

Em Jucuruçu, mais 500 famílias estão desabrigadas, após cerca de 2.500 pessoas terem suas casas invadidas pela água. Centenas de moradores estão também desabrigados em Itamaraju, segundo o coordenador de Defesa Civil da cidade.

Retorno

Em nota, a Empresa Baiana de Saneamento (Embasa) afirmou que Trancoso teve a energia restabelecida nesta sexta e o abastecimento está sendo retomado, de forma gradativa. A previsão é de que, em até 48h, já esteja em pleno funcionamento.

Outros locais também tiveram problemas de fornecimento de água, de acordo com a publicação no site da empresa. Itamaraju, Belmonte, Cumuruxatiba, Eunápolis, Jucuruçu, Nova Alegria, Coqueiro, Guarani, Batinga, Nova Lídice e Santo Antônio de Alcobaça já contam com equipes da Embasa atuando nas localidades.

A Neoenergia Coelba, por sua vez, informou que já restabeleceu mais 85% dos clientes que tiveram o fornecimento de energia interrompido após fortes chuvas e ventos que atingiram Trancoso na última quarta-feira (8). Informaram que o serviço foi dificultado pelo estrago no qual as estruturas foram encontradas.

"Técnicos trabalharam ininterruptamente para atender a todas ocorrências. Os profissionais enfrentaram áreas alagadas, regiões desmoronadas e estradas danificadas, que trouxeram ainda mais complexidade e estendeu o tempo para conclusão do serviço. Por isso, a Neoenegia Coelba triplicou o número de equipes atuando na localidade. Todos os esforços foram empenhados para que o fornecimento fosse restabelecido o mais breve possível", diz nota.

Procuradas, a Prefeitura de Porto Seguro e a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado não retornaram até a publicação da reportagem.