Chuvas provocam alagamentos e derrubam árvores no Rio

A chuva que atingiu nesse domingo (17) o Rio de Janeiro provocaram alagamentos e queda de árvores em vários pontos. As pancadas de chuva mais fortes aconteceram entre às 19h e 21h30. O trânsito ficou prejudicado.

Na zona norte, choveu muito forte nos bairros do Méier, São Cristóvão, Tijuca, Saúde, Grajaú, Ilha do Governador, Piedade, Penha, Madureira, Alto da Boa Vista e Irajá.

Já na zona oeste, os bairros mais afetados foram Grota Funda, Jacarepaguá, Bangu, Guaratiba e Barra da Tijuca.

O Centro de Operações da prefeitura não registrou ocorrências graves relacionadas ao mau tempo, apenas 24 bolsões d’água alagando trechos de vias pela cidade – principalmente na zona norte –, mas todos já foram escoados, além de cinco queda de arvores em vias públicas, sendo que elas já foram removidas.

A cidade permaneceu em estágio de atenção até às 7h de hoje. A previsão para hoje no Rio é de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados no período da tarde e da noite. A temperatura segue estável, com máxima prevista de 36°C e mínima de 21°C.

No dia 6 de fevereiro, fortes chuvas atingiram a cidade matando sete pessoas. A Avenida Niemeyer foi um dos pontos da cidade que mais sofreram e permaneceu fechada por 12 dias. A via foi aberta às 6h30 de hoje.