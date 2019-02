Cia de Teatro da Ufba terá seu 1º espetáculo com uma diretora negra

A terceira edição do Fórum Negro de Artes e Cultura (Fnac) terá uma abertura memorável. O evento estreará com o espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas, o primeiro Cia de Teatro da Universidade Federal da Bahia que tem uma diretora negra, Onisajé (Fernanda Júlia). Quem assina a dramaturgia é Aldri Anuncianção, autor do texto da aclamada peça Namíbia, Não!.

(Foto: Adeloyá Magnoni/Divulgação)

A encenação é composta, majoritariamente, por negros e negras. Obra de ficção, ela é baseada em uma tese homônima de Frantz Fanon, e perpassa três períodos - 1950, 2019 e 2888 -, que dialogam entre si.

“É irônico ao abordar um presente ultrapassado que traz feridas que persistem - racismo, rejeição às diversidades e outras subjetividades que podem se perpetuar caso não as enfrente”, fala Aldri.

A primeira apresentação será dia 18 de março, às 19h, no Teatro Martim Gonçalves. Depois, seguirá em cartaz nos dias 23, 24, 29, 30 e 31 do mês e em 05, 06, 07, 12, 13 e 14 de abril, no mesmo horário. A entrada é gratuita.

(Foto: Adeloyá Magnoni/Divulgação)

A terceira edição do Fnac, aliás, está marcada para acontecer entre os dias 18 a 22 de março. O tema escolhido para 2019 foi ‘Shirê de Saberes: (re)conhecer e resistir’. A ideia é explorar multiplicidade de saberes em diversas perspectivas, passando pelas artes, filosofia e outras linguagens.

Quem procura o Carnaval, acha

O Carnaval já começa nesta quinta-feira (21) - pelo menos, para a The Finds e o Flow Festival. Os dois se uniram para comandar uma folia no Rio Vermelho, com o bloco Quem Procura, Acha. A concentração, a partir das 18h30, será com a banda Suinga, no próprio endereço da loja (Rua Itabuna, 160). Durante a festa, haverá concurso de fantasias valendo drinques e até prêmios escondidos.

Comandado pela The Finds e pelo Flow Festival, o bloco sairá depois de amanhã no Rio Vermelho

(Foto: Marcella Figueiredo e Lucas Araponga/Divulgação)

Às 21h, a turma sairá para as ruas, com a fanfarra Arquiloucura, dando uma volta na Praça Carlos Batalha e terminando na Rua Ilhéus. A ideia, segundo os idealizadores, é ‘fazer coro no resgate do Carnaval de rua aberto e democrático, e no bairro que, apesar de estar fora dos circuitos oficiais, traz a tradição do festejar em sua essência’.

Café da manhã reforçado na folia

Outro lugar que já está de olho no Carnaval é a Coffeetown Salvador. Localizado no Corredor da Vitória - pertinho do Circuito Osmar (Campo Grande) -, o empreendimento servirá um café da manhã reforçado de quinta (28) até terça (5) da folia, das 10h às 13h.

Nesse período, os clientes poderão se servir no buffet livre, com vários itens do cardápio por R$ 44,90 por pessoa. Quem quiser também pode aproveitar o refil de Mimosa, drinque à base de espumante e suco de laranja, que sai a R$ 34,90 por pessoa.

Coffeetown: café da manhã no Carnaval

(Foto: Reprodução/Instagram)

Por lá, ainda haverá distribuição dos adesivos da campanha Não É Não, contra o assédio de mulher no Carnaval, além de venda de tatuagens temporárias assinadas pela designer Fabilu e do Bio Glitter, glitter orgânico à base de agarose e mica, que não polui o meio ambiente e não é testado em animais.

Poder feminino

Instalado no Santo Antônio Além do Carmo, o ME Ateliê da Fotografia receberá uma exposição superespecial, em março. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado dia 8 do mês, o espaço terá uma mostra recheada de imagens clicadas por profissionais femininas. Com direito à leitura poética dos cliques por Mabel Veloso, na noite da vernissage - que, claro, será na data comemorativa.

Fé Menina abre dia 8 de março

(Foto: Mário Edson/Divulgação)

Batizado de Fé Menina, o projeto reunirá trabalhos de Áurea Santana, Jeane Marila, Lany Cruz, Leila Chandani, Lu Britto, Magali Abreu, Sara Nacif e Sonia Nepo. O coquetel acontece a partir das 19h30 no Ateliê - que fica na Ladeira do Boqueirão, 6.

Homenagem na moda

Chegam nesta terça-feira (19) às lojas e e-commerce da Soul Dila as camisas feitas em homenagem a a seis entidades afro-baianas:. Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Muzenza, Didá e Cortejo Afro.

As camisas da Soul Dila criadas em homenagem aos seis blocos afro

(Foto: Divulgação)

Criados a convite da produtora cultural Janela do Mundo, os looks trazem trechos de músicas de cada bloco, além de informações sobre elas em tags e QR Codes. Os royalties serão revertidos para as instituições celebradas.

A grife tem unidades, na região da capital baiana, nos shoppings Barra e Salvador, Jardim Apipema, Pituba, Aeroporto e Vilas do Atlântico, além de Feira de Santana e de Aracaju (SE).