CID Brito e Alberto Pitta assinam look de Miss Bahia na final nacional do concurso

O estilista CID Brito e o artista plástico Alberto Pitta, criador do Cortejo Afro, assinam um dos looks que Odara Skubincan, Miss Bahia CNB 2020/21, vai usar na 61ª edição do Miss Brasil Mundo, que será realizado no Brasília Palace Hotel, em Brasília entre os dias 16 e 20 deste mês.

A abertura do concurso contará com as 48 candidatas vestidas com seus trajes típicos. Assinada pelos criadores, a roupa de Odara terá uma simbologia. “A proposta do traje é enaltecer a beleza da mulher baiana atrás da sua tradição e luta”, explica CID, que participa todos os anos do Afro Fashion Day, projeto de moda do Jornal Correio.

O vestido que a baiana vai suar para a preliminar de gala - uma das provas mais importantes do concurso – leva a assinatura da estilista Aurélia Camargo, responsável por trazer o conceito das águas e será inspirado em Iemanjá.