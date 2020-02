Cid Gomes tem quadro clínico estável, diz boletim médico

O senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) tem quadro clínico estável e não há complicações respiratórias ou infecciosas, diz boletim médico divulgado no final da noite desta quinta-feira (20) pelo Hospital Monte Klinikum, de Fortaleza, para onde ele foi transferido. Cid foi baleado durante um protesto de policiais militares no Ceará.

O boletim é assinado pelo médico Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho. Nesta quinta-feira, Cid foi liberado da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração de Sobral (CE), de onde foi transferido depois para a capital cearense.

Veja momento em que o senador avança com o trator e é atingido:

Tiros

O senador foi atingido por disparos de arma de fogo ao tentar romper com uma retroescavadeira um bloqueio de policiais amotinados da Polícia Militar cearense.

O irmão do senador, o ex-ministro Ciro Gomes, informou que dois disparos atingiram Cid. "Meu irmao Cid Gomes foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade. Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo. Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte", afirmou Ciro, no Twitter.

"Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei", completou o ex-presidenciável.

Tudo indica que os disparos vieram de uma pistola calibre .40.

Momentos antes, Cid fez um discurso com críticas ao movimento de paralisações deflagrado nas últimas horas pela Polícia Militar do Ceará.

“Eu vim aqui defender a paz e a tranquilidade do povo de Sobral. Ninguém será chantageado, ninguém deixará de trabalhar, de abrir suas portas e caminhar com tranquilidade em Sobral”, disse o senador.