Cidade do Ceará tem pico de coronavírus após propagação em evento católico

Segundo município com maior número de casos de covid-19 no Ceará, atrás apenas da capital Fortaleza, a cidade de Aquiraz viu o seu número de infectados por causa de uma comunidade católica. Segundo a revista Epoca, alguns membros da Shalom foram para um evento religiodo em outra cidade, com a presença de estrangeiros, e retornaram infectados.

A partir disso outros seguidores também foram contaminados dentro da Shalom, fazendo com que 12 dos 14 casos registrados na cidade ocorresem dentro da comunidade.

O que chama a atenção é que a cidade, famosa por seus parques aquáticos como o Beach Park, tem a maior taxa de infecção por habitante do estado - 14 dentre seus 80 mil habitantes.

Além dos 12 casos confirmados dentro da comunidade localizada em um distrito do munício, existem outros 37 casos suspeitos, muitos concentrados neste grupo religioso.

A Shalom é classificada como uma “associação privada de fiéis”, chancelada pela Igreja Católica, com atuação em dezenas de países, incluindo o Brasil.

Os infectados estão em isolamento. Outros casos suspeitos na mesma comunidade também foram colocados em quarentena. Desde então, funcionários da Secretaria visitam o local para monitorar os pacientes, que têm entre 23 e 45 anos.