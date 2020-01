Cidade do futuro nos pés do Monte Fuji

A Toyota vai construir uma cidade inteligente na base do Monte Fuji, no Japão. Ela vai se chamar Woven City, o que pode ser traduzido como Cidade Entrelaçada e terá quase um quilometro quadrado. Ela será usada como um laboratório, uma grande incubadora que iniciará a operação com 2 mil pessoas entre residentes e pesquisadores com a missão de testar e desenvolver tecnologias autônomas de robótica, mobilidade pessoal, casas inteligentes e inteligência artificial. A inauguração está prevista para início de 2021.

O presidente da Toyota, Akio Toyoda, destaca a importância da inciativa e afirma: "Construir uma cidade completa, mesmo em uma escala menor como essa, é uma oportunidade única de desenvolver tecnologias para o futuro, incluindo um sistema operacional digital focado na infraestrutura urbana. Com pessoas, construções, e veículos todos conectados e se comunicando entre si por meio de dados e sensores, com os quais seremos capazes de testar a Inteligência Artificial nos domínios físico e virtual, maximizando seu potencial”.

Parceiros comerciais e acadêmicos serão convidados a participar do projeto da cidade que será totalmente sustentável e construída principalmente de madeira tradicional japonesa para reduzir a emissão de carbono. Para complementar os telhados serão cobertos por painéis fotovoltaicos que gerarão energia solar que será somada a energia produzida por células de hidrogênio. A Toyota incluirá também ambientes a céu aberto em diversas partes da cidade, com vegetação nativa e hidroponia e o deslocamento dos moradores pela cidade será feito apenas por veículos autônomos e sem emissão de carbono. Quem quiser apoiar o desenvolvimento da Woven City ou saber um pouco mais sobre o projeto acesse https://www.woven-city.global/.

Cartão sem número

A Elo e a MoneyPag lançaram o primeiro cartão no Brasil sem numeração impressa. Ele não tem anuidade e o número, data de validade e código de segurança só são acessíveis por um aplicativo onde também é possível ter acesso a todo o controle de despesas, como em outros cartões. Segundo as empresas o fato de ter os dados específicos do cartão escondidos na versão física aumenta a segurança de quem usa. O cartão sem número é aceito em mais de 9,5 milhões de estabelecimentos no país, e pode ser usado para sacar na rede de caixas 24 h. A conta digital também pode ser utilizada por quem não possui conta bancária ou cartão de crédito.

Aplicativo para escolher faculdades

No próximo dia 17 devem ser divulgadas as notas do ENEM e começa o corre-corre para se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada. No Brasil são mais de 237 mil vagas oferecidas por 128 instituições. Na Bahia são cerca de 15 mil vagas oferecidas em 10 instituições públicas de ensino superior.

Para ajudar o estudante a encontrar as melhores oportunidades o aplicativo Quero Bolsa criou um Simulador de Notas de Corte que ajuda os candidatos a encontrar o curso desejado e a nota de corte necessária para o ingresso. Na ferramenta, é possível acompanhar a variação dos últimos anos e as médias por estado. Para saber mais acesse https://querobolsa.com.br/programas-do-governo.