Cidades da Chapada Diamantina são alvo de operação contra o tráfico

A região da Chapada Diamantina é alvo de uma operação da polícia para combater o tráfico de drogas e homicídios. Mandados de prisão e busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã desta terça-feira (7)

A operação, batizada de Grande Serra, foi deflagrada pela 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itaberaba) em cinco cidades da região da Chapada Diamantina. Alvos foragidos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Brasília também estão sendo procurados.

“Estamos atuando com mais de 100 policiais para buscar alvos que atuam diretamente com o tráfico de drogas e homicídios na Bahia”, disse o coordenador da 12ª Coorpin, delegado Geraldo Adolfo Nascimento.

Participam da operação policiais da Coordenação de Operações Especiais (Coe), das Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) de Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro, Jequié, Seabra e Irecê, a Coordenação de Apoio Tático a Investigação (Cati) do Departamento de Polícia do Interior (Depin), de Irecê, Central e Leste, unidades da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Semiárido e Chapada), 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Itaberaba), 42ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Lençóis), 98ª CIPM/Ipirá e Cippa/Lençóis.