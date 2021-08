Ciência de dados é habilidade mais buscada por profissionais

A Udemy Business, o braço de treinamento corporativo da Udemy, acabou de publicar uma análise das habilidades que mais cresceram em consumo de cursos no mundo corporativo em julho, uma espécie de lista de tendências de aprendizado para o mundo do trabalho. No país, os cursos mais buscados são: Ciência de dados com 164%; Aprendizado de máquina: 155%; Git: 136%; HTML5: 131%; Linux: 103%; Microsoft Power BI- 85%; Inglês: 75%; Gestão de projetos: 71%; UX design: 70%; Teste de software: 59%.

De acordo com o diretor regional para a América Latina da Udemy Raphael Spinelli, as habilidades tecnológicas, como ciência de dados, aprendizado de máquina e Git, são muito buscadas pelos profissionais na plataforma por pelo menos dois motivos: essas habilidades precisam ser atualizadas a todo momento e, para se manterem competitivas no mercado, as empresas precisam inovar continuamente, exigindo que os funcionários estejam sempre atualizados de acordo com as tendências tecnológicas, principalmente.

Raphael Spinelli acredita que o interesse pela ciência de dados reside no fato do assunto ser estratégico para as empresas e estar sempre sofrendo atualizações (Foto: Divulgação)

“Na Udemy, temos mais de 155.000 cursos, ensinados por 56.000 instrutores. Grande parte deles é em temas relacionados à tecnologia. Durante a pandemia, criamos a Central de Recursos Grátis (https://www.udemy.com/pt/courses/free/), onde os alunos podem encontrar uma curadoria dos nossos melhores cursos grátis, são cerca de 600, mas o catálogo é atualizado continuamente, e muitos deles são em português”, diz.

Tendência

O CEO da startup Meu Entrevistador Fábio Casseratti lembra que a ciência de dados é um assunto que é lembrado há alguns anos e, a cada novo período, essa habilidade se torna mais importante. “Um dos motivos para isso acontecer é que geramos incontáveis dados, não estamos diminuindo nossa produção e extraímos cada vez mais informações deles. A ciência de dados indica tendências e principalmente ajudam as empresas a vender melhor e para o cliente certo com sustentabilidade”, explica.

Fábio Casseratti lembra que a própria tecnologia é uma aliada importante quando se trata de aprender novas habilidades para o mundo do trabalho (Foto: Divulgação)

Raphael diz que nos últimos relatórios mensais sobre as habilidades que mais crescem em consumo na plataforma de treinamento corporativo, é possível ver uma predominância de cursos relacionados à tecnologia. “Alguns dos temas que se repetiram nos nossos relatórios nos últimos meses foram metodologia ágil e gestão de banco de dados”, completa.

Casseratti destaca que, atualmente, o próprio meio acadêmico possui cursos de graduação e pós-graduação para aprender essas habilidades, porém, com os avanços da tecnologia, a internet nos trouxe plataformas, como a EDX, que oferecem gratuitamente cursos. “Você pode fazer aulas em Harvard no formato anywhere”, sugere (www.edx.org/course/data-science-visualization).

Plataformas

Quando o assunto é o inglês, ele lembra que a aprendizagem da língua estrangeira pode ser realizada por meio da tecnologia, sejam os vídeos do YouTube, os aplicativos de idiomas e as escolas que funcionam em formato remoto. “Quanto a gestão de projetos, acredito que a busca pelo conhecimento é essencial, pois não é uma disciplina padrão. As pessoas interessadas precisam buscar esse conhecimento nos lugares qualificados e aplicar na sua vida, porém, é importante destacar que a prática vai ser o seu principal aliado”, completa.

Para o representante da Udemy, a dica mais valiosa e que vale para qualquer profissional é nunca deixar de aprender. “Adquirir habilidades novas regularmente pode ser bom tanto para se manter no emprego atual e buscar uma promoção quanto para conquistar um novo emprego”, conclui.

Para se destacar no mercado de trabalho:

Adquirir e evoluir em suas soft skills: principalmente quando falamos na capacidade de lidar com as emoções. Dentro das soft skills, também destaco a resiliência e uma comunicação assertiva.

Lifelong learning: Este termo significa a habilidade em se educar a continuar aprendendo. Uma carreira em que, certamente, as habilidades requisitadas daqui há três anos serão diferentes das de hoje para os profissionais que buscam evoluir.

Respeito da metodologia de Squad: um modelo de organização que prioriza a cultura ágil e reúne profissionais de diferentes áreas, perfis e habilidades, com o objetivo de resolver um problema da organização.

Tendências no Brasil:

