Cigano suspeito de feminicídio é preso em Ilhéus

O cigano Carleondas Brito Meira, 42 anos, foi preso, nesta terça-feira (6), suspeito de matar a esposa Ana Paula Silgueiras de Jesus., 36, a facadas A polícia classificou o caso como feminicídio, e a prisão aconteceu no município de Ilhéus, no Sul do estado.

O crime ocorreu no dia 12 de outubro de 2020, ao final de uma comemoração a Nossa Senhora Aparecida, na residência do casal, em um acampamento para ciganos, localizado próximo ao Terminal Rodoviário de Canavieiras.

Carleondas teria atacado a vítima com uma faca e, em seguida, fugiu. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Criminal de Canavieiras.

A prisão foi realizada por investigadores da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Ilhéus), e o cigano foi encaminhado para o sistema prisional.