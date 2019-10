Cimatec Park será inaugurado em novembro em Camaçari

Com um investimento inicial de R$ 80 milhões, será inaugurado no Polo Industrial de Camaçari um complexo de inovação tecnológica e industrial, o Senai Cimatec Park. O evento que abrirá as portas deste novo centro acontecerá no dia 11 de novembro, às 15h, com a presença de autoridades políticas e representantes do setor industrial.

Nesta etapa, serão apresentados os 10 galpões industriais e o prédio administrativo, que será o pontapé inicial do parque que será construído no terreno de quatro milhões de metros quadrados.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o Cimatec Park já tem projetos de inovação em desenvolvimento, a exemplo da Planta Piloto de Extração de Metais Valiosos, em parceria com a empresa Nexa, que recupera metais presentes em resíduos industriais de mineradoras.

Referência no Brasil e no mundo como um dos principais Institutos de Ciência & Tecnologia, o Cimatec espera atrair, para a região do Polo Industrial, empresas de base tecnológica, startups industriais, ajudando o polo a se tornar mais competitivo, suportando às necessidades das áreas de Energia, Mecânica, Naval e Offshore, Automotiva, Construção Civil, Química, Petroquímica, Biotecnologia, Farmacêutica, Celulose e Papel, Petróleo, Gás dentre outros.

Inauguração SENAI Cimatec Park

11 de novembro, às 15h

Rodovia BA-530, Km 2,5, Polo Industrial de Camaçari, Bahia