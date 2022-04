Cinco crianças morrem soterradas em buraco enquanto brincavam na BA

Cinco crianças foram encontradas mortas no início da tarde desta sexta-feira (29), na cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. As vítimas saíram para brincar pela manhã numa localidade conhecida como Vila dos Coreanos, na Fazenda Doalnara Oásis, que fica no povoado São Marcelo. O local onde as crianças estavam desmoronou e todas acabaram soterradas. Três vítimas são naturais da Coreia do Sul.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas as crianças já estavam mortas. Segundo Letícia Damasceno, coordenadora do Samu, um médico da fazenda já havia constatado as mortes quando as ambulâncias chegaram para o resgate.

Segundo relato dos familiares às equipes de socorro, as crianças saíram por volta das 9h e demoraram a voltar. Por volta das 12h30, parentes saíram à procura e encontraram os chinelos de algumas delas próximo a um buraco que estava sendo drenado. Apesar da chuva nos últimos dias, a terra no local não estava muito molhada, mas, segundo agentes do Samu, o terreno estava se soltando com facilidade. Eles acreditam que uma das crianças caiu e as demais tentaram socorrer, mas acabaram caindo com o deslizamento de terra.

Entre as vítimas estão duas crianças de 11 anos, duas de sete, uma de seis. Todas elas morreram por asfixia. A Polícia Civil expediu guias para fazer perícia no local e remover os corpos, que serão levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Luis Eduardo Magalhães. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte acidental.

A fazenda, que fica às margens do Rio Preto e produz alimentos orgânicos, pertence à família das crianças. Segundo o Portal do Cerrado, no local há mais de 300 casas, escola, área de lazer e um templo religioso.