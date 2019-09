Cinco dados que você precisa saber antes de Vitória x Atlético-GO

O Vitória enfrenta o Atlético Goianiense nesta terça-feira (24), às 21h30, na Fonte Nova. A partida é válida pela 24ª de 38 rodadas da Série B. A seguir, compilamos cinco informações para o torcedor rubro-negro sobre a partida.

1) Novo técnico do Leão

É a estreia de Geninho como técnico do Vitória. O treinador chega com a missão de evitar o rebaixamento em um ano que de turbulência no rubro-negro. Geninho é o quinto técnico do Leão na temporada, marcada por eliminações precoces nas outras três competições disputadas (Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil), troca na presidência e campanha na Série B sempre dentro ou próximo da zona de rebaixamento.

Geninho vai estrear no comando rubro-negro (Foto: Letícia Martins / EC Vitória)

2) Prováveis escalações

Em sua estreia, Geninho terá o reforço do volante Lucas Cândido e do meia Felipe Gedoz, que retornam de suspensão. No entanto, perde o lateral direito Van, pelo mesmo motivo, e o zagueiro Everton Sena, machucado. A zaga deve ter um estreante, pois Zé Ivaldo não foi sequer relacionado. João Victor, Dedé e Bruno Bispo disputam posição ao lado de Ramon. Os dois primeiros ainda não jogaram com a camisa rubro-negra.

A provável escalação tem Martín Rodríguez, Matheus Rocha, Ramon, João Victor (Dedé) e Capa; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Jordy Caicedo, Anselmo Ramon e Wesley.

O Atlético Goianiense é treinado por Wagner Lopes e não tem desfalques. O time deve entrar em campo com Maurício Kozlinski, Jonathan, Lucas Rocha (Oliveira), Gilvan e Nicolas; Moacir (Pedro Bambu), André Castro e Jorginho; Reginaldo, Pedro Raul e Mike.

Gedoz volta ao time do Vitória (Foto: Letícia Martins/EC Vitória)

3) Venda de ingresso / Novos planos de sócio

Os ingressos custam R$ 60 (cadeira), R$ 80 (cadeira especial e visitante) ou R$ 160 (lounge), em valores de inteira. Apenas o lounge tem preço único, sem opção de meia-entrada.

Os bilhetes estão à venda no site e na bilheteria Norte da Fonte Nova (ladeira da Fonte da Pedras); nas lojas do clube situadas no Barradão e nos shoppings Lapa e Capemi; e no Balcão de Ingressos do Shopping Paralela. Todas as lojas funcionam até as 16h. A venda para a torcida visitante começará às 18h45, somente na bilheteria Sul da Fonte Nova (Dique do Tororó).

A novidade deste jogo, no entanto, é a ampliação do programa Sou Mais Vitória, que ganha três novas categorias para se juntar às tradicionais Bronze, Prata e Ouro. São elas: Topázio, Rubi e Diamante.

Nas duas imagens abaixo, explicamos os preços da mensalidade de cada um e os respectivos lugares no estádio:

4) A situação dos times

Vitória e Atlético Goianiense são rubro-negros em momentos opostos. O time em baiano está em 16º lugar, com 24 pontos, mesma pontuação do Vila Nova, que abre a zona de rebaixamento em 17º. O goiano é vice-líder, com 41 pontos.

O Vitória vem de duas derrotas seguidas, o que não só freou a ascensão da equipe no campeonato como também levou à demissão do técnico Carlos Amadeu. O time é o quinto pior mandante da Série B, com 45,5% de aproveitamento. Conquistou 15 pontos em 11 jogos em casa.

Já o Atlético não perde há oito rodadas. A última derrota foi para o CRB, por 1x0, no dia 6 de agosto. É o segundo melhor visitante da Série B, com 57,6% de aproveitamento. Conquistou 19 pontos fora de casa em 11 partidas.

5) Histórico do confronto

Vitória e Atlético Goianiense já se enfrentaram 12 vezes na história e o retrospecto é de absoluto equilíbrio. São três triunfos para cada lado e seis empates.

O Vitória nunca perdeu em Salvador, onde houve seis jogos. Dois, inclusive, na Fonte Nova: ambos terminaram 0x0, pela Série A de 1986 e pela Série B de 1987. Os outros quatro foram no Barradão, onde o Leão ganhou dois e empatou dois.

O ano de 2010 reservou confrontos marcantes entre os clubes. Primeiro, o Vitória eliminou o time goiano na semifinal da Copa do Brasil com uma goleada de 4x0 no Barradão após ter perdido por 1x0 o jogo de ida no Serra Dourada. O jogo ficou marcado pela vaga inédita na final e também pela festa da torcida rubro-negra nas arquibancadas, no episódio conhecido como “Barradão em Chamas”, tantos eram os sinalizadores e fogos de artifício utilizados.

No fim daquele ano, o Atlético deu o troco: na última rodada do Campeonato Brasileiro, segurou o empate por 0x0 no Barradão que livrou o Dragão do rebaixamento e colocou o Leão na Série B.