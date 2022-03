Cinco envolvidos com tráfico e homicídios entram no Baralho do Crime da Bahia

Cinco homens procurados pelas práticas de homicídios e tráfico de drogas foram inseridos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP), nesta quarta-feira (16). Eles agora fazem parte da seleção dos criminosos mais procurados da Bahia.

Três deles - Ás de Ouro (Luciano Mendes Ferreira o 'Coroa ou Luciano Bonitão'), 9 de Ouro (Jeferson de Jesus Amorim, 'Gela, Parrudo ou Meu Pai') e o 8 de Ouro (Leonardo Santos, o 'Abadias') integram a mesma organização criminosa que tem como área de atuação a cidade de Dias D'Avila, na Região Metropolitana de Salvador RMS. Coroa é considerado pela polícia como líder da quadrilha.

Além do trio, também passam a integrar a ferramenta Thomas Douglas Araújo dos Santos Silva, que passa a ocupar a carta 2 de Ouros e Rafael Andrade Miranda, conhecido 'Rafa Pony, Pão ou Paizão', na carta 5 de Ouros. Eles atuam nas cidades de Jacobina e Jequié, respectivamente.

A relação dos integrantes do Baralho do Crime pode ser consultada no site disquedenuncia.com e informações sobre esses e outros criminosos devem ser repassadas para o Disque Denúncia, por meio do telefone 181 ou através da plataforma on-line do ‘Denuncie Aqui’, de forma gratuita e sigilosa.