Cinco milhões sem acesso à educação

A pandemia, como era de se esperar, aumentou o abismo da educação no Brasil. Segundo levantamento divulgado na quinta-feira, 29, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), 5,1 milhões de crianças e adolescentes ficaram sem aulas em 2020 no país. No ano anterior, 2019, antes do coronavírus se espalharpelo mundo, esse número já era alarmante, mas menor: 1,1 milhão.

Ainda de acordo com a pesquisa, dos mais de 5 milhões sem acesso à educação no ano passado no Brasil, 3,7 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos até estavam matriculados em alguma escola pública nos seus estados de origem, mas não tiveram acesso a nenhuma atividade escolar, impressa ou digital, e não conseguiram manter aprendizado em casa. A falta de internet e de equipamentos para que os estudantes acompanhassem as aulas foi o principal motivo.

Unicef diz que Brasil está recuando duas décadas na educação desde o começo da pandemia; para os mais pobres, vírus piorou o que já era precário (Foto: Pixabay)

Italo Dutra, chefe de Educação do Unicef, ressaltou, ao divulgar os dados da pesquisa, que o número de excluídos hoje do processo educacional no país é semelhante à marca do início dos anos 2000, o que mostra que durante a pandemia, o Brasil começou a regredir 20 anos no acesso de crianças e jovens à educação formal.

Essa é a discussão que, diante do debate sobre se as escolas deveriam ou não ter sido reabertas, faltou ser levada a sério. Muito se falou dos riscos reais de contaminação com a reabertura das escolas tanto da comunidade escolar quanto das famílias das crianças; muito se cobrou vacinação para profissionais da educação e professores, o que é necessário e justo; e muito se comentou dos prejuízos psicológicos para as crianças ao ficarem longe da escola, que não ensina apenas a ler, escrever e fazer contas, mas a pensar, interagir, socializar...

Mas faltou discutir com empenho soluções para os prejuízos dos estudantes mais pobres, que vivem em áreas precárias e sem acesso à tecnologia e que já são preteridos com ou sem vírus.

Imagem da semana

Orcas pigmeias encalham em Porto Seguro

Quatro orcas pigmeias encalharam na Praia da Ponta Grande, em Porto Seguro, na terça, 27, por um período de sete horas, até o resgate ser feito por equipes do Instituto Baleia Jubarte (IBJ). O que surpreendeu os biólogos é que essa espécie tem hábitos oceânicos e não frequenta águas rasas. FOTO: Divulgação/IBJ

Outros destaques

Ministro da Economia disse três frases controversas na mesma reunião (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

As pérolas de Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de afirmar, em ocasiões anteriores, que "livro é coisa de rico" e que o dólar caro "é bom porque as domésticas estavam indo para a Disney", voltou a polemizar essa semana. Em uma única reunião, na terça-feira, 27, ele desacreditou a CoronaVac, criticou o Fies e resmungou até contra a longevidade dos brasileiros. Relembre:

"O chinês inventou o vírus, e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Os caras falam: 'Qual é o vírus? É esse? Tá bom, decodifica'. Tá aqui a vacina da Pfizer. É melhor do que as outras

Na terça-feira, 27, em reunião do Conselho de Saúde Suplementar.

"Teve uma bolsa do governo, o Fies, uma bolsa pra todo mundo. O porteiro do meu prédio, uma vez, virou para mim e falou: 'Seu Paulo, estou muito preocupado'. O que houve? 'Meu filho passou na universidade privada'. Ué, mas está triste por quê? 'Ele tirou zero na prova

Também na terça-feira, 27, ao criticar o Fies.

"Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130, não há capacidade de investimento para que o Estado consiga acompanhar

Na terça-feira, 27, na mesma reunião do Conselho de Saúde Suplementar, ao comentar sobre a pressão para mais investimentos no setor de saúde diante do aumento da expectativa de vida da população brasileira.

Geleiras em risco

Derretimento das geleiras aumenta nível dos mares e põe em risco cidade costeiras (Foto: Pixabay)

Quase todas as geleiras do mundo estão perdendo massa em ritmo acelerado, mostra novo estudo divulgado na quarta, 28, na revista Nature. Isso pode afetar, segundo a pesquisa, projeções futuras sobre a perda de gelo. O trabalho fornece um panorama mais abrangente sobre a perda de massa de gelo de cerca de 220 mil geleiras de todo o globo, um grande catalisador da elevação do nível dos mares. Com exceção das placas da Groenlândia e da Antártida, excluídas do estudo, as geleiras perderam em média 267 gigatoneladas de gelo por ano.

Michael Collins tinha 38 anos quando participou da missão Apolo 11 (Foto: Divulgação/Nasa)

Esquecido na Apolo 11

O astronauta norte-americano Michael Collins, que ficou no módulo de comando da Apollo 11 em 20 de julho de 1969 enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornavam os primeiros humanos a caminharem na lua, morreu na quarta, 28, aos 90 anos, de câncer. Descrito muitas vezes como o terceiro astronauta "esquecido" da missão histórica, Collins ficou sozinho durante mais de 21 horas até seus dois colegas voltarem ao módulo lunar. Ele escreveu um relato de suas experiências na missão espacial na autobiografia de 1974 ‘Carrying the Fire’,

Vírus no trabalho

Pesquisa divulgada na quinta, 29, mostra que em 2020, 21 mil trabalhadores pegaram covid-19 exercendo tarefas no ambiente de trabalho. Os dados são do Observatório Digital de Segurança e Saúde no Trabalho, parceria entre a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Ministério Público do Trabalho (MPT). Segundo o estudo, os profissionais de enfermagem foram os mais afetados durante o exercício da função. O MPT alerta que as empresas precisam tomar medidas de proteção, fazer testagem periódica e afastar os contaminados.

Para pensar...

Popó, pai pela diversidade, e o filho Juan (Foto: Reprodução/SBT)

"Juan é inteligente demais, está cursando o quinto período de medicina. Ele já me levou para boate gay e outro dia brigou com o namorado e veio conversar comigo. Tenho muito orgulho do meu filho: médico, bonito e gay, Acelino Popó Freitas

O ex-pugilista baiano falou da relação próxima de grande cumplicidade que tem com um dos seus seis filhos, o jovem Juan Freitas, de 21 anos, em entrevista ao podcast No Flow. Na mesma conversa, também contou sobre a preparação para a volta aos ringues e de um show que está preparando com Whindersson Nunes, que é iniciante no esporte. Saiba mais aqui.