Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no oeste da Bahia

Cinco pessoas de uma mesma família morreram na noite do domingo (9), em um acidente na BR-020, trecho de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

Todas as vítimas estavam em um carro que bateu de frente com um caminhão-baú, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A suspeita é que o motorista do veículo tenha tentado fazer uma ultrapassagem, acabando por causar a batida.

Os mortos foram identificados como Pedro Henrique Pereira, 39 anos, o motorista; Emiliana Lopes, 42 anos, esposa dele; Mariana Lopes Cunha, 13, e Gabriela Lopes Ramalho, 7 anos, filhas dos dois, e Isis Camili Lopes, 16, prima das outras crianças.

No caminhão estava somente o motorista, que não teve ferimentos.

Os corpos foram para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Luís Eduardo Magalhães e não há informação sobre o sepultamento.