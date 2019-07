Cinco pessoas morrem e 10 ficam feridas em acidente com micro-ônibus na Bahia

Cinco pessoas morreram e pelo menos outras 10 ficaram feridas em um acidente na noite de segunda-feira (8) no km 364 da BR-324 entre as cidades de Riachão do Jacuípe e Tanquinho, na Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um micro-ônibus, que prestava serviços para a prefeitura da cidade de Capela do Alto Alegre, a 235 km de Salvador, capotou na estrada após colidir com um caminhão.

Inicialmente, a PRF havia informado o número de 13 feridos, mas no final da manhã a prefeitura de Capela do Alto Alegre divulgou os nomes de 10 pessoas que estavam no veículo (veja nomes abaixo).

Além do motorista, 14 pessoas estavam no micro-ônibus que seguia para Feira de Santana e Salvador - eram pacientes que realizavam exames médicos nas duas cidades.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ambulâncias do Corpo de Bombeiros, e levadas para o Hospital Municipal de Riachão do Jacuípe e Hospital Geral Cleriston Andrade, em Feira de Santana.

Com a exceção do motorista do caminhão, que não teve o nome informado e também ficou ferido, todas as vítimas são do micro-ônibus.

Os mortos, segundo a prefeitura, foram Jânio do Prado Maciel, 56 anos, motorista do microônibus; Carla Rios, 45, enfermeira; Eulália Rodrigues Peixoto, 66, aposentada; José Mário dos Santos, 55, agricultor e Benício Guedes de Oliveira, 76, aposentado.

Veja abaixo a listas dos envolvidos no acidente que estavam no micro-ônibus:

Edirge Almeida Coelho – Internada no Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA)

José Lino Bispo Souza - Internada no HGCA

Maria Petronilha Peixoto - Internada no HGCA

Reginaldo Gomes de Souza

Anadael Almeida Coelho

Jerilza de Souza Almeida

Nívia Maria de Souza Santana

Laudecir de Santana Gomes

Joanice de Oliveira Ramos Rios

Tarsila Rios

Em postagem nas redes sociais, a prefeitura de Capela do Alto Alegre suspendeu as aulas e atividades em repartições públicas.

"Assim que tivermos informações mais concretas de todas as vítimas e feridos na enorme tragédia que se abateu sobre nossa cidade, divulgaremos. Neste momento de profunda dor e choque, o prefeito Claudinei Novato decreta luto oficial de três dias. Aulas suspensas e repartições públicas fechadas nesta terça-feira (9)", afirmou a prefeitura.

Foto: Reprodução

Correção: Inicialmente, o CORREIO havia publicado o número de 13 feridos, a partir de informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Mas a quantidade de pessoas que eram transportadas pelo micro-ônibus e foram atendidas em hospitais da região foi de 10, segundo confirmação da Prefeitura de Capela do Alto Alegre.