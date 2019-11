Cinco voos foram cancelados por conta do mau tempo em Salvador

Cinco voos foram cancelados por conta da chuva que está caindo em Salvador, deste a madrugada desta terça-feira (26). O número de viagens atrasadas ainda está sendo contabilizado. Pela manhã, quatro aeronaves que pousariam no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães tiveram que desviar a rota e procurar outro terminal.

Segundo a Vinci, concessionária que administra o aeroporto, dos cinco voos cancelados apenas um estava saindo de Salvador. O Passaredo 2207 tinha como destino Barreiras, no Oeste do Estado, de deveria ter decolado às 9h30, o que não aconteceu. Os outros quatro voos cancelados até as 17h30 estavam vindo para a capital baiana.

Dois eram da companhia Azul. O 2810 vinha de Guarulhos, às 8h20, e o 2743, deveria ter deixado Ilhéus às 11h45. Os outros dois são da companhia Passaredo. O 2208 tinha como origem Barreiras, às 14h15, e o 2241, estava vindo de Vitória da Conquista, às 08h55.

À noite, o voo 1572 da Gol, que saiu de Congonhas com destino a Salvador, foi desviado para Aracaju, onde pousou às 18h40, por conta do mal tempo. De acordo com um passageiro, o comandante informou que vai reabastecer e aguardar a autorização para partir em direção a capital baiana.

A Vinci explicou que as aeronaves que foram desviadas do aeroporto de Salvador entram na lista de voos atrasados. O balanço com o número de voos nesta situação será divulgado mais tarde.

A previsão é de que o mau tempo persista até a quinta-feira (28).