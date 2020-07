Cine Drive-In no Shopping da Bahia será inaugurado em agosto

O Cine Drive-In Bahia, considerada uma aposta de entretenimento onde as pessoas poderão se divertir sem precisarem sair do isolamento social, será inaugurado no Shopping da Bahia no início de agosto.

A estrutura, que será montada no estacionamento externo do shopping contará com sessões de cinema, programação infantil, espetáculos de comédia e shows musicais. O sistema de som será realizado via frequência de radio. Fora do carro, o espaço estará em silêncio para evitar o desconforto da vizinhança.

Os espaços transformados em drive-ins são considerados seguros, já que o público fica confinado dentro do próprio carro, tendo pouca ou nenhuma interação com o exterior. Seguindo à risca os protocolos e recomendações de segurança e higienização, que garantem a saúde da equipe trabalhadora e do público, a produção avisa que só serão permitidas, no máximo, quatro pessoas por carro.

Ao chegarem ao local, todos os passageiros terão a temperatura medida. As vagas do estacionamento serão reservadas por ordem de chegada e serão utilizadas de maneira intercalada para manter 2m de distância entre cada carro. Os veículos ficarão estacionados de frente para a tela e os ingressos serão vendidos 100% online.

"Além dos ingressos, cada carro deverá levar 1kg de alimento não perecível, que serão doados parte para as Obras Sociais Irmã Dulce e parte para parceiros da classe de produção cultural, que estão passando por dificuldades nessa pandemia”, acrescenta Rafael Cal, um dos organizadores da estrutura.

Serviços

O Cine Drive-In Bahia oferecerá serviço de alimentação, bar e bomboniere com pedidos feitos através do aplicativo do projeto, para evitar o contato físico. Para o pagamento, a pessoa apontará o celular para o QR Code do cardápio e pagará com a tecnologia de aproximação.

Não será permitida a venda de bebidas alcóolicas para motoristas e menores de 18 anos. Também não será permitida a entrada com comida e bebida no drive-in. A ida ao banheiro será feita através de uma fila digital. O cliente só entrará no local após a outra pessoa sair. Qualquer dúvida que o cliente precise, ele poderá ligar o pisca alerta e será atendido.

O Drive-in já é uma realidade no mundo inteiro quando se fala do novo entretenimento. “Com a bênção do nosso Sr. do Bonfim, demos a volta por cima, nos reinventamos e anunciamos essa grande novidade. A espera acabou, estamos de volta e mais fortes do que nunca. Nosso foco é oferecer total estrutura para que o público possa de divertir em segurança. A prioridade é a segurança humana, vamos zelar por isso”, afirma Ricardo Cal.

Os valores de cada sessão variam de acordo com a programação do dia. O projeto começará a funcionar assim que o Estado esteja com a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos de Covid-19 abaixo de 75%.

O Cine Drive-In Bahia é uma realização da Oquei Entretenimento em parceria com a D' Light e People.

Programação de filmes:

Quarta, quinta e sexta: três sessões de cinema

Sábado e Domingo: duas sessões de filmes à tarde e duas sessões à noite

Programação Geral

- Sábado e domingo à tarde: programação infantil

- Sábado à noite: shows musicais

- Domingo à noite: stand up comedy e shows musicais

Mais informações:

- A Oquei Entretenimento pensa em continuar com o projeto mesmo depois que os cinemas reabrirem

- Os sócios da Oquei já planejam levar o projeto para o interior do Estado

- Já estão em negociação para um segundo drive-in na capital baiana

- A princípio, o Cine Drive-In Bahia instalado no estacionamento do Shopping da Bahia terá duração de um mês, com possibilidade de ficar mais tempo em atividade

- Já estão em negociação apresentações dos cantores Alexandre Peixe, Jau, do humorista Renato Piaba e de Tio Paulinho

- A programação vai até às 22h em respeito à Lei do Silêncio