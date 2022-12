Cine Excelsior será transformado em centro de convenções em Salvador

O prédio onde funcionava o Cine Excelsior, na Praça da Sé, será transformado em um centro de convenções com espaço para eventos e festas. Nesta segunda-feira (19), a Prefeitura assinou um convênio com a Arquidiocese de Salvador para as intervenções na estrutura. Serão investido R$ 20 milhões e o local será administrado por uma empresa privada, através de licitação.

A informação de que o cinema, fechado desde o final da década de 1980, será reaberto aguçou a memória de muitos soteropolitanos. O hoje aposentado Josenias Lima, 67 anos, ainda era um garoto quando começou a frequentar os cinemas de rua de Salvador e guarda boas lembranças das idas ao Cine Excelsior.

“Tinha uma sessão aos domingos, às 10h, em que passava filmes que ainda iam estrear nos outros cinemas. Eu sempre assistia, porque adorava. Quando o filme estreava e os colegas começavam a combinar de ver, eu dizia ‘esse eu já vi’. Eles perguntavam ‘como assim você já viu o filme?’, e eu ria. Era divertido”, contou.

Naquele tempo, o ponto de ônibus ficava na Praça da Sé, em frente ao cinema, e a bilheteria do lado de fora do prédio. Ao cruzar a porta, os cinéfilos encontravam uma cortina pesada, atrás dela as cadeiras e mais à frente o elevado e a tela onde as imagens eram projetadas. “Era a mesma estrutura dos outros cinemas de rua, não tinha loja nem nada do tipo”, contou Josenias.

O cenário é muito diferente da realidade atual. Por detrás da fachada amarela discreta existe um emaranhado de escombros, madeira e outros objetos desgastados pelo tempo e cobertos por poeira. O convênio, assinado nesta segunda-feira, promete revitalizar o prédio e trazer ao Excelsior a grandeza dos tempos de outrora.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi até o Palácio Arquiepiscopal, que fica ao lado do Cine, para firmar a parceria com a Igreja. Ele contou que a proposta é trazer o cinema de volta, mas também ampliar as ações culturais no prédio, por isso, haverá espaço para apresentações artísticas, exposições, feiras e congressos.

“A reabertura do Cine Excelsior é um sonho antigo da cidade. É um equipamento importantíssimo para resgatar a nossa história, um dos principais equipamentos culturais de Salvador. Através dessa parceria vamos restaurar, recuperar e reabrir este equipamento que terá, além do funcionamento como cinema, outras atividades”, contou.

O primeiro passo será a elaboração do projeto da nova estrutura. Em seguida, a obra será realizada com apoio e investimentos da Prefeitura e da Igreja e, por fim, será escolhida a empresa que vai administrar o espaço. Bruno Reis não quis arriscar uma data para a reabertura do cinema, mas afirmou que tudo será concluído até o fim do primeiro mandato dele, em dezembro de 2024.

Prefeito e arcebispo exibem o contrato assinado (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

História

O Cine Excelsior está ligado à história de Salvador. Em 1933, com a demolição da igrejinha da Sé, foram demolidos também os quarteirões existentes na área, incluindo o Cine São Jerônimo, para dar passagem as linhas do bonde. No lugar, foi construído o Cine Excelsior, fundado pelo frei Hildebrando Kruthaupse e inaugurado em 17 de abril de 1935, como o primeiro cinema católico da cidade.

Ele pertencia à Congregação Mariana de São Luiz e tinha como objetivo arrecadar recursos financeiros para a manutenção da ação evangelizadora dos franciscanos, mas após inúmeras dificuldades financeiras, nos anos 1980 o Cine Excelsior foi arrendado e, em seguida, fechado no fim desta mesma década. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, assinou o convênio e disse estar animado com a parceria para a recuperação do espaço.

“Estamos buscando preservar um bem que não é apenas a serviço da Igreja, mas é um bem que está a serviço da própria cidade. O esforço para reformar e revitalizar o Cine Excelsior não depende só da Igreja, a Igreja sozinha não conseguiria fazer isso, por isso, que é tão importante essa parceria com a prefeitura. O que se pretende é a restauração”, afirmou.

Embora não seja tombado, o prédio do Cine Excelsior está em um local conhecido como circuito de tombamento. Os recursos para as obras no local serão viabilizados via Parceria Público-Privada (PPP). O presidente da SalvadorPar, Marcos Lessa, empresa responsável por coordenar a restauração, destacou o impacto na economia.

“Iniciar este projeto, que faz parte da história de Salvador através da revitalização do nosso parque histórico, pode ser um grande impulso da economia na cidade, através dos equipamentos já existentes. Isso sem contar com a ajuda da iniciativa privada, para entender esse ativo importante”, afirmou.

O Centro Histórico vem passando por um processo de revitalização. O Município destacou entre as recentes entregas o Palácio Arquiepiscopal e o Memorial das Baianas, e a recuperação, em andamento, do Museu da Misericórdia. Os investimentos somam mais de R$ 500 milhões.

Programação

Quando foi inaugurado, o Cine Excelsior substituiu o Cine São Jerônimo e a proposta era que exibisse filmes com temáticas ligadas a religião. Pouco antes de encerrar as operações eram exibidas obras consideradas contrárias à proposta original, o que levou a Congregação Mariana de São Luiz a informar, por meio de comunicado na porta principal, que não estava responsável pelas exibições.

Nesta segunda-feira, o cardeal Dom Sérgio da Rocha disse que as regras de funcionamento do novo cine serão definidas mais à frente, mas informou que a intenção é abranger a diversidade contemporânea da sétima arte.

“Nesse primeiro momento estamos voltando os esforços e a atenção para a restauração do prédio, mas num segundo momento vamos buscar proporcionar atividades cultuais diversas. O Cine não será mais o que foi no passado, não é isso que se pretende, ele será transformado em um centro de atividades cultuais onde se inclui também a dimensão espiritual, religiosa e o respeito a pluralidade que temos hoje”, afirmou.