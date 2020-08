Cineasta Ash Christian, vencedor do Emmy, é encontrado morto aos 35 anos

O ator e cineasta Ash Christian morreu aos 35 anos na última sexta-feira (14), enquanto dormia durante uma viagem de férias para o México, segundo informações do jornal Dallas Voice. A causa da morte não foi divulgada.

Ash Christian ganhou destaque no universo de diretores quando ainda tinha apenas 19 anos. Ele escreveu, atuou e comandou o filme Fat Girls (2006), lançado no Festival de Cinema de Tribeca. Na ocasião, ele ganhou o prêmio de Talento Emergente no Outfest.

Além disso, o artista produziu longas como Furação Bianca (2016) e Uma Noite Infernal (2019), e atuou em séries como The Good Wife, Law and Order e The Good Fight. Em 2014, Ash ganhou um Emmy pela produção do curta mI promise.