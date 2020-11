Cineasta Cadu Barcellos é morto a facadas no Rio de Janeiro

O cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, foi morto a facadas, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (11). O crime aconteceu após o cineasta deixar um carro por aplicativo, na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Uruguaiana.

Segundo informações do G1, ele estava no local após deixar a Pedra do Sal, no Santo Cristo, com uma amiga, que seguia para a Zona Sul. O cineasta foi esfaqueado por volta das 3h30. Ele chegou a ser visto gritando por socorro, mas não resistiu, e morreu após caminhar alguns metros e cair.

Cadu se destacou, entre outras produções, como diretor e argumentista do episódio "Deixa voar", que compõe o longa “Cinco vezes favela – Agora por nós mesmos”, de 2010, produzido por Carlos Diegues e Renata Almeida Magalhães. A obra foi escolhida para a Seleção Oficial do Festival de Cannes, no mesmo ano.

Atualmente ele era assistente de direção no Porta dos Fundos, no programa “Greg News”, na HBO.

O cineasta deixa a esposa e um filho de 2 anos.