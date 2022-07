Pedro Scooby anunciou uma novidade nas suas redes sociais nesta terça-feira (12). O ex-BBB revelou, ao lado da companheira, Cintia Dicker, que será pai mais uma vez.

Esse é o primeiro filho do casal. Porém, Pedro Scooby já é pai de três crianças - fruto do seu relacionamento com Luana Piovani.

"Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", escreveu o surfista.