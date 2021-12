Cinzas de Paulo Gustavo são lançadas em rio, em Nova York

As cinzas do humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano vítima de complicações provocadas pela covid-19, foram lançadas em um rio, em Nova York (EUA). O ato foi realizado pelo viúvo dele, o dermatologista Thales Bretas, 33 anos, que publicou um vídeo, no sábado (4), com o momento em que as cinzas foram lançadas. Ele fez uma homenagem para o marido no Instagram.

“Tão bom te ter por perto, mesmo que distante… te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa 7 meses sem sua presença física, mas você nunca estará ausente! Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo… o dia ficou mais colorido quando te recebeu!”, escreveu.

Grupo momentos antes de lançar as cinzas (Foto: reprodução)

Thales estava acompanhado pelo também humorista Marcus Majella, 42 anos, que era um dos melhores amigos de Paulo Gustavo. Os dois trabalhavam juntos no programa Vai que Cola, no Multishow. Outras duas amigas também participaram do ato.

Paulo Gustavo tinha 42 anos e passou quase um mês internado por conta das complicações provocadas pela covid-19. Na época, a vacina ainda não estava disponível para pessoas com a idade dele. O humorista deixou marido, dois filhos, os pais e uma irmã.