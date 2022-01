Cirino comemora recomeço no Bahia e mira Ba-Vi: 'Impor nosso jogo'

Aos 30 anos, Marcelo Cirino vive uma espécie de recomeço no Bahia. Contratado no ano passado, o atacante não conseguiu atuar por conta de uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por um ano e um mês.

No confronto com o Campinense, no último sábado (29), pela Copa do Nordeste, o jogador marcou o gol que fechou o triunfo tricolor por 3x1 e comemorou bastante com os companheiros. Segundo ele, o tento veio em tom de alívio e felicidade.

"A sensação é como se fosse o meu primeiro jogo, como se eu estivesse começando agora. Uma sensação muito boa de poder representar o Esporte Clube Bahia, atuar novamente, fazer gol, dedicar para a minha família. Isso é uma sensação única", disse ele.

Mesmo com o gol, Marcelo reconhece que ainda está longe do ideal. Ao analisar a própria condição, o jogador explicou que está trabalhando forte no CT Evaristo de Macedo, mas precisa adquirir ritmo de jogo.

"Ainda estou muito longe da minha forma ideal, venho trabalhando com os meus companheiros para ajudar eles dentro de campo", afirmou.

A próxima chance para Marcelo Cirino entrar em campo com a camisa do Bahia será no clássico contra o Vitória, nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Barradão, pelo Campeonato Baiano.

Apesar de já ter estado do lado rubro-negro, o jogador nunca atuou no clássico. Mesmo assim, ele usa da experiência para dar a receita do que o Esquadrão precisa fazer para conquistar os três pontos.

"Eu estive lá em 2011, acabei não jogando o Ba-Vi pois cheguei na reta final do Campeonato Baiano, o rival (Vitória) estava na Série B e o Bahia na Série A. Mas joguei outros clássicos, Athletico-PR x Coritiba, Flamengo x Vasco, Flamengo x Fluminense, que também são grandes clássicos. É chegar lá, jogar, impor o nosso ritmo, estamos trabalhando forte durante os dias, temos a nossa forma de jogar. É chegar lá e impor o nosso trabalho que com certeza vamos sair com o triunfo", explicou.