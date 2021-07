Ciro Gomes discute com bolsonaristas: 'Cara tá roubando dinheiro da vacina'

Pré-candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT) discutiu com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um restaurante em Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro.

Um vídeo publicado em redes sociais mostra Ciro discutindo com um grupo que gritava "mito, mito" enquanto ele saía. Ciro perguntou se o grupo não casanva de passar vergonha defendendo o presidente, em meio a escândalos de acusações de pedido de propina e superfaturamento na compra de vacinas.

“Falando sério, vocês não cansaram de passar vergonha ainda? O cara está roubando dinheiro da vacina. Quem está roubando dinheiro do povo brasileiro é o Bolsonaro, o maior vagabundo que o Brasil já teve”, afirmou. "Ele vai ganhar uma chave de cadeia". Sem ligar, o grupo continuou gritando "mito".

Nas imagens, Ciro está ao lado da mulher, Giselle Bezerra. Eles curtiram um rodízio de fondue, segundo foto publicada do casal nas redes sociais do restaurante. O episódio aconteceu na noite de sábado.

(Foto: Reprodução/Facebook)