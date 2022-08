Ciro Gomes escolhe vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, para vice

O PDT confirmou nesta sexta-feira (5) a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, como candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes. Hoje é o último dia para definição das chapas para essas eleições.

O nome de Ana Paula já era aventado e foi decidido em reunião da Executiva do partido na manhã de hoje, na sede do partido em Brasília. O partido acredita que o nome de Ana Paula traz mais representatividade à chapa. Ela também é vista como alguém com linguagem mais direta com o público, o que pode fazer um bom contraponto com Ciro, segundo O Globo.

"Escolhemos uma mulher negra, de origem humilde, fez de sua luta contra todos os estigmas um ato de vitórias sucessivas. Em uma sociedade que descrimina, ela é uma vencedora. Ela é muito admirada e respeitada nas periferias de Salvador, onde a vi sendo chamada de Ana dos Pobres", disse o candidato.

Sem apoio de outros partidos na chapa, Ciro voltou a optar por uma mulher pedetista, como aconteceu em 2018, quando a escolhida foi a senadora Kátia Abreu, hoje no PP.

É a quarta vez que Ciro disputa a Presidência da República. Ele já foi candidato em 1998, 2002 e 2018, sem nunca chegar ao segundo turno. Na última pesquisa Datafolha, ele aparecia em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto, atrás de Lula (PT), que tem 47%, e de Jair Bolsonaro (PL), que tem 29%.

O pedetista afirmou que se não for eleito esse ano não tem mais intenção de ser candidato à presidência. "Claro que, desta vez, chega. Porque, se eu não ganho agora, vou botar a viola no saco porque eu virei o bico falante, o chato, o destemperado", disse, em julho.