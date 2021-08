Ciro Gomes quer Datena como candidato a vice em sua chapa

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) está buscando um vice que seja do Sudeste. Segundo a coluna de Eliomar de Lima, no O Povo (Rede Nordeste), o objetivo do ex-governador cearense é contrabalançar apoio e força política de olho numa campanha de 2022 que promete ser das mais difíceis.

Com esse objetivo, ele conversa com várias lideranças e inclui nesse script um papo com o radialista José Luiz Datena (Rede Band), que, inclusive, deu adeus ao MDB e se filiou ao PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro.

Ainda de acordo com o colunista, Ciro quer convencer Datena a entrar em sua chapa como vice. Na prática, estariam juntos um representante do Nordeste e outro de São Paulo, o maior colégio eleitoral do País.

"Resta saber se tal articulação resistirá, até porque Datena adora lançar-se pré-candidato em pleitos para, depois, desistir. Quanto a Ciro, está retomando sua agenda de palestras, com reforço do discurso contra Lula e Bolsonaro", comenta o colunista.