Ciro pede que Lula se espelhe em Cristina Kirchner e não seja candidato a presidente

O pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), defendeu, nesta segunda-feira (5), que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha a “generosidade” de não disputar a eleição no ano que vem em nome de uma aliança contra o presidente Jair Bolsonaro.

A declaração foi dada em um debate virtual sobre a reforma administrativa organizado pela Central dos Sindicatos Brasileiros. Ciro sugeriu que Lula se inspire no exemplo de Cristina Kirchner, que deu um “passo para trás” e aceitou ser vice de Alberto Fernández, na chapa que venceu as últimas eleições presidenciais na Argentina.

Ciro ainda citou outros líderes da América Latina, mas desta vez, pedindo que Lula não os tenha como exemplo, se referindo ao ex-presidente da Bolívia Evo Morales e o do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

“A gente devia pedir generosidade a quem já teve oportunidade, como o Lula, que é uma grande liderança brasileira. Mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse e não imitasse o exemplo desastrado do (Nicolás) Maduro na Venezuela ou do Evo Morales na Bolívia. E olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina em que, tendo uma força grande, deu um passo pra trás e ajudou a Argentina a se reconciliar”, disse Ciro.

Ainda segundo o ex-ministro, o Brasil precisa se “reconciliar consigo mesmo” e não reproduzir no processo eleitoral de 2022 a “lógica do ódio” e de um enfrentamento vazio na discussão sobre o futuro do país.

“Derrotar Bolsonaro é muito importante, não por ódio a ele, mas para derrotar o desastre que ele está produzindo, na saúde, na economia, na relação internacional que o Brasil está desmoralizado. Mas a segunda grande tarefa, mais difícil e que pede uma grande reconciliação entre todos nós, é botar algo no lugar nesse ambiente de terra arrasada em que nós estamos”, disse.

Ciro disse que crê que a direita brasileirA largará Bolsonaro em busca de um novo rosto na disputa das eleições. “A direita brasileira vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com uma carinha qualquer e vão fazer propaganda. E isso o Brasil não aguenta mais”, disse.