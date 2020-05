Ciro Pessoa, um dos fundadores do Titãs, morre após pegar coronavírus

Um dos fundadores da banda Titãs, Ciro Pessoa morreu, aos 62 anos, na madrugada desta terça-feira (05). Em contato com o G1, Isabela Johansen, ex-mulher do músico, disse que o artista "estava lutando contra o câncer e nas indas e vindas ao hospital, acabou contraindo Covid-19. Foi internado, mas infelizmente não resistiu".

"Estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa. Foi dele a ideia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 pra fazermos uma banda de rock. E assim formamos os Titãs. Siga em paz, querido Ciro. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz …", escreveu Branco, citando o trecho de "Sonífera lha", uma das músicas do Titãs que tem Ciro entre os compositores.

Ele também assina "Homem primata" junto a Tony Bellotto, Carlos Barmak, Branco Mello e Marcelo Fromer.

"Hoje perdemos Ciro Pessoa, amigo querido e membro da formação original dos Titãs. Muito triste com tudo isso...", lamentou Sergio Britto.

"O corpo será cremado e assim que essa fase chegar ao fim faremos um grande show em sua homenagem, pois é isso o que ele queria", afirmou Isabela.

"Seguimos com força, união e sabedoria. Ciro encontrou sua Sonífera Ilha e deixou para nós um mar de alegria e amor. E, claro, o maior presente que eu poderia sonhar."