Cirurgião referência em casos de ultracomplexidade nos EUA faz procedimento em Salvador

Diretor do maior centro de transplantes dos EUA, o Miami Transplant Institute (MTI), o cirurgião brasileiro Rodrigo Vianna realizou uma cirurgia de alta complexidade com a equipe de urologia do Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador. Ele veio à capital baiana para fazer uma palestra no evento Hepatologia do Milênio, da Rede D'Or.

A equipe que participou da cirurgia é composta por Lucas Batista, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital, e Romeu Magno, urologista. Também participou do procedimento, o cirurgião oncológico robótico hillipe Abreu, que também tem muita experiência internacional no tratamento de tumores.

A retirada do tumor renal foi feita em um paciente de 59 anos, que tinha várias complicações por conta da doença. “Apesar de não apresentar metástase, o tumor mostrou-se bastante complexo devido a um conjunto de fatores, como o tamanho (15cm) e a presença de trombo tumoral na veia renal e veia cava, migrando até o fígado. Nestas condições, havia um grande risco de rompimento do trombo o que causaria trombo tumoral para o coração. Unindo as experiências de altíssimo nível em cirurgia oncológica, alcançamos os melhores resultados”, explica o doutor Lucas Batista.

Rodrigo Vianna também é responsável por inovações nas técnicas de transplantes que geram redução de 50% no tempo da cirurgia. “O médico, parceiro da Rede D’Or já há algum tempo, costuma vir ao Brasil a convite do grupo para participar de eventos e compartilhar experiências. Ao estar em Salvador para mais uma dessas oportunidades, tivemos a honra de contar com sua presença na cirurgia”, diz o diretor-geral da Cárdio Pulmonar, Eduardo Darzé.