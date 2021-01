Cirurgias eletivas estão suspensas até o final do mês em todo o estado

O Centro de Operações de Emergência em Saúde da Bahia (Coes) recomendou a suspensão de todas as cirurgias eletivas do estado até o dia 31 de janeiro. A medida é em virtude da pandemia do novo coronavírus.

A recomendação do Coes é que sejam realizadas apenas aqueles procedimentos que, caso não realizado, provoquem algum tipo de prejuízo à saúde dos pacientes pela questão tempo-dependente, como cirurgias oncológicas, cardíacas e outras avaliadas pela equipe médica da unidade.

O Coes recomenda ainda que as visitas aos pacientes internados em enfermarias ocorram apenas uma vez ao dia, enquanto que estão suspensas as visitas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que icentiva que os hospitais realizem visitas virtuais, por meio de vídeo-chamadas ou ligações, através da equipe multiprofissional.