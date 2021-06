Citada na CPI, Zambelli ataca senador: 'bunda gorda'; Aziz rebate com música

O presidente da CPI da Covid, o senador Omar Aziz e a deputada federal Carla Zambelli trocaram ofensas virtuais na noite desta sexta (25). Durante os depoimentos dos irmãos Miranda na CPI, Aziz subiu o tom, e fez críticas ao presidente Bolsonaro, mas em seguida fez referência à deputada.



“Ele (Bolsonaro) tem mania de ir para a live e nos acusar de ladrão sem prova nenhuma. Não se aprofunda em absolutamente nada, por isso fala no cercadinho (...) Tem mulher ao lado dele que, em solidariedade a ele, quando ele tira a máscara, só tira a máscara para bajular. Bajula porque tem emprego de parente, carguinho de marido”, disse o senador.



A deputada é casada com Antônio Aginaldo de Oliveira, coronel da Polícia Militar do Ceará, e comandante da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).



A deputada reagiu à citação e gravou um vídeo onde critica o senador. Ela confirma que tirou a máscara em apoio ao presidente. Zambelli se mostrou irritada pela citação ao coronel Antônio Aginaldo. Ela xingou Aziz de 'bunda gorda', inútil e imbecil.



"Omar Aziz, eu vi que você acabou de se referir a mim na CPI da Covid, dizendo que eu retiro a máscara quando o presidente retira também. Primeiro, estou com IGG positivo, não transmito e não pego Covid. E fiz sim, em solidariedade ao meu presidente para mostrar que ele não está sozinho. Agora você não se refira ao meu marido dizendo que eu puxo o saco do presidente por causa do cargo do meu marido. Eu já conheci o meu marido como comandante da Força Nacional e o dedinho mindinho do meu marido vale mais do que o senhor. Então pega essa sua bunda gorda sua que está aí na CPI sentado e vê se faz alguma coisa que preste para esse país, viu?! Ao invés de ficar falando merda das pessoas, viu? Seu inútil e seu imbecil"



Quando tenho que falar algo de alguém, eu nomeio, não mando meio recado não. Então está aqui minha resposta ao @OmarAzizSenador sobre o que ele falou do meu marido, Coronel Aginaldo. pic.twitter.com/6iO141KO4M — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) June 25, 2021

Ao tomar conhecimento do vídeo onde era xingado, Aziz voltou a falar sobre a deputada. “Não vou retribuir com ódio. Vou mandar uma música pra deputada, porque mulher a gente não xinga, mulher a gente homenageia", disse.Minutos depois no Twitter do senador foi postado o vídeo da música "Espanhola" de Flávio Venturini. Na legenda, Aziz escreveu: "Acabei de ser ofendido por uma deputada. Como sou diferente do chefe dela e não ofendo ou agrido mulheres, vou apenas oferecer uma música."No entanto, internautas apontaram machismo do senador pelo fato da música ser uma referência direta a uma história contada por Joice Hasselmann em 2019, na Câmara. Durante a sessão da CPMI das Fake News, Joice afirmou que teria sido questionada pelo presidente Bolsonaro se Zambelli teria sido prostituta na Espanha. "Achei machista e de mau gosto a resposta do Omar Aziz pra Carla Zambelli. Tem mil coisas nela pra criticar sem fazer esforço, mas revidar trazendo de novo essa história de que ela teria sido prostituta na Espanha foi muito baixo", escreveu um internauta. Apesar das críticas, Aziz também contou com apoio nas redes por conta da postagem.

Zambelli ainda deu uma deu uma nova resposta ao senador. Na mesma rede sociail, ela escreveu: "Adorei a música, @OmarAzizSenador, mas com estas imagens fica melhor ainda". A deputada postou um vídeo, ao som de "Espanhola", onde aparecem imagens de uma reportagem com a prisão da esposa do senador e ex-primeira dama de Manaus, presa acusada de corrupção. Nejmi Aziz e três irmãos do senador foram presos em 2019 durante operação da Polícia Federal, que investiga corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Vale destacar que há uma imprecisão em relação à fala da deputada sobre o IGG ativo para covid, afirmando que não pegaria ou transmitiria a doença por estar positivada, o que indica uma infecção antiga ou que estaria vacinada. No entanto, a Fiocruz afirma que os testes sorológicos não são capazes de informar se a pessoa transmite ou não Covid-19. Além disso, os testes sorológicos podem continuar dando positivo mesmo após a pessoa ter se recuperado da doença (quando a pessoa não transmite mais Covid-19).