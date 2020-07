City mete 4 no Liverpool, carimba faixa do campeão inglês e provoca com 'fab four'

O Manchester City carimbou a faixa e ainda provocou o campeão inglês Liverpool nesta quinta-feira (2). Após faturar o título da Premier League (Campeonato Inglês) com sete rodadas de antecedência, o time de Jürgen Klopp levou 4 a 0 em partida realizada no estádio City of Manchester, e ainda foi obrigado alvo de chacota do rival, mesmo com ampla vantagem na tabela de classificação.

O triunfo da equipe comandada pelo técnico espanhol Pep Guardiola vem exatamente uma semana depois de o rival garantir o campeonato nacional após ver o próprio Manchester City, vice-líder, ser derrotado por 2 a 1 pelo Chelsea em Stamford Bridge.

Mesmo contando com a equipe considerada titular, o time comandado pelo técnico alemão Jürgen Klopp não teve força para superar um Manchester que contou com o brilho do goleiro brasileiro Ederson, muito seguro na defesa.

O City venceu graças a gols dos atacantes ingleses Sterling e Foden, e do meia belga De Bruyne. O tento contra de Oxlade-Chamberlain completou o marcador. Nas redes sociais, o City brincou com a quantidade de gols e ainda colocou os quatro marcadores da vez como se fosse o "fab four", uma referência aos Beatles, banda de Liverpool.