Ciúme 'é bom, mas demais acaba com a relação', diz Otaviano Costa

O ator e apresentador Otaviano Costa interagiu com internautas nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (27) e respondeu algumas perguntas de seus seguidores no Instagram. Uma das questões levantadas pelos fãs foi a relação dele com a atriz Flávia Alessandra, com quem é casado há 13 anos.

“Você e a Flávia formam um dos casais mais lindos do meio artístico. Como fica o ciúmes?”, questionou o seguidor.

“Ciúmes é bom, mas quando é demais acaba com a relação. A gente sabe equilibrar bem isso”, respondeu Otaviano.

O apresentador deixou a TV Globo em maio deste ano e vive uma espécie de período sabático, se preparando para novos projetos.

De acordo com o site da Revista Quem, ele voltará aos trabalhos no dia 4 de novembro com seu canal no YouTube, o ‘Otaviano’.

A ideia é lançar três vídeos semanais, produzidos e gerados em um estúdio construído especialmente para ele no Rio de Janeiro. Com informações da Isto É.