Clarice Falcão diz que vibrador é solução na quarentena e mostra brinquedo de R$ 2 mil

Com a dificuldade de matar o tesão por vias tradicionais durante a quarentena, os brinquedos sexuais, como vibradores, plugs e anéis, surgem como alívio para quem está subindo pelas paredes.

As famosas não ficam de fora das adeptas do prazer solo. Anitta já falou de sua coleção de brinquedinhos, Gwyneth Paltrow indicou os melhores do mercado. E, agora, Clarice Falcão mostrou seu queridinho ao responder questionamentos de fãs no Twitter.

Um dos seguidores da cantora perguntou “como as pessoas vão sair para dar na quarentena?”. Clarice tratou de responder com uma foto segurando seu vibrador.

Não demorou para descobrirem o preço do sofisticado vibrador em um sex shop virtual: R$ 1.699! “Amiga, que negócio caro, haja streaming”, brincou um fã. O valor encontrado pela internauta é até camarada, em outros sites é possível encontrar o utensílio a R$ 1999.

Clarice tratou de se justificar: “Galera, sei que a Soraya é muito linda, mas comprei há muitos anos e até para mim ela está fora do orçamento hoje em dia", e até sugeriu uma loja virtual de acessórios eróticos “com vibradores em várias faixas de preço”, disse ela revelando o apelido curioso do apetrecho.