'Claro que eu não tive envolvimento com ele', diz Marina Ruy sobre Loreto

A atriz Marina Ruy Barbosa falou mais uma vez sobre a polêmica envolvendo seu nome e o ator José Loreto. No início do ano, ela foi apontada como o pivô do fim do casamento do ator. Os dois são colegas de trabalho e par romântico em "O Sétimo Guardião".

Em entrevista à revista Marie Claire, ela contou que conheceu Loreto durante as gravações. “Conheci o José [Loreto] agora, em O Sétimo Guardião, assim como o [Marcos] Caruso e a Isabela Garcia”, contou.

"Está todo mundo buscando o seu lugar ao sol, se dedicando e tentando aproveitar as oportunidades, né? De maneira geral, sempre tive um bom relacionamento com todos os meus parceiros de cena, e eu me considero generosa. Sou do tipo que fala: ‘Cara, tamo junto’. Meu compromisso é fazer a novela dar certo, e ninguém consegue isso sozinho. Um depende do outro, e quanto melhor o astral, maior o respeito, tudo flui", explicou.

Ela diz que não gosta de falar sobre o assunto. “Mas, realmente, não vejo sentido em falar sobre um assunto que não é meu, não faz parte da minha vida. Claro que eu não tive nenhum tipo de envolvimento com ele [Loreto]. E só”, diz ela.

Marina sofreu com toda a história envolvendo seu nome. "Obviamente, ter meu nome nisso me abalou. Tive crises de ansiedade e momentos bem conturbados. Foram dias intensos, sem que eu entendesse muito bem o que estava acontecendo".

Para passar pelo momento difícil, ela procurou terapia, florais e a música, além do apoio da família, marido e amigos. “Várias mulheres, incluindo atrizes, me procuraram para dizer: ‘Olha, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, tudo bem, você não precisa ser metralhada por causa disso. Saiba que você pode contar comigo’. Admiro o homem que escolhi para construir minha família, minha história", afirma.

Apesar disso, ela contou que não deixou isso interferir no seu trabalho na novela. "Nada mudou: não atrasei, não faltei, não deixei de fazer nada. Cumpri tudo como o previsto e os roteiros não foram afetados por minha causa".