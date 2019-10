Clássico Ba-Vi do Nordestão 2020 terá mando de campo do Bahia

Pelo segundo ano seguido, o Bahia vai ser o mandante do clássico contra o Vitória pela Copa do Nordeste. O sorteio que definiu o mando de campo do Ba-Vi foi realizado nesta sexta-feira (25) e foi divulgado pelo perfil oficial da competição nas redes sociais.

O clássico Ba-Vi da primeira fase do Nordestão 2020 ainda não tem data, já que a tabela ainda vai ser divulgada. No entanto, o duelo deve ocorrer na Fonte Nova, com presença apenas da torcida do Bahia.

Em setembro, foram sorteados os grupos do Nordestão 2020. O tricolor ficou na chave A, com Sport, Fortaleza, CRB, Botafogo-PB, ABC, River-PI e Frei Paulistano-SE.

Já o Leão está no Grupo B, que tem ainda: Santa Cruz, Ceará, CSA, Náutico, América-RN, Confiança e Imperatriz. A fórmula do campeonato será a mesma de 2019, com os times de um grupo enfrentando o do outro em turno único. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para o mata-mata.

Esse ano, Bahia e Vitória se enfrentaram na Fonte Nova, com mando do Bahia, na primeira fase da Copa do Nordeste. A partida terminou empatada em 1x1. Além do Ba-Vi, foram definidos também os mandos dos outros clássicos. Confira:

Sport x Santa Cruz

CRB x CSA

Frei Paulistano x Confiança

Fortaleza x Ceará

ABC x América-RN