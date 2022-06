Claudia Leitte é obrigada a encerrar o show na metade no São João em Caruaru

A cantora Claudia Leitte teve seu show interrompido na metade no encerramento da primeira noite do São João de Caruaru, em Pernambuco, na madrugada deste domingo (5). A cantora baiana foi obrigada a encerrar a apresentação após 50 minutos de show.

Inconformada com a situação, Claudia reclamou com a produção do palco. "É sério isso? É sério mesmo? Mas que horas são? Ô pessoal, eu preparei um show de duas horas e meia, por baixo, para fazer hoje para vocês", lamentou.

A organização do evento confirmou que ela deveria encerrar a apresentação o mais rápido possível.

Claudia Leitte pediu uma solução para continuar sua apresentação, mas não foi atendida.

“A gente passou essa última semana inteira ensaiando tudo em galope, como eu falei, para fazer o nosso São João, porque a gente é nordestino, a gente tem festa junina, a gente tem música nordestina na veia. E a gente se preparou muito para estar aqui”, disse.

Visivelmente abalada, a baiana ainda cantou sua nova música "Dengo Meu", parceria com Lucy Alves e Juliette. "E aí, irmão, eu faço o quê? Eu vou ter que voltar ano que vem aqui em Caruaru então, né? Eu posso dormir aqui para fazer amanhã, então? Eu faço a abertura, sei lá, é muita música! Arrasada! Eu não sei nem o que fazer agora, me perdi toda", desabafou a cantora.

A assessoria da Prefeitura de Caruaru esclareceu, ao portal iG Gente, que o show de Claudia Leitte foi reduzido devido uma falha técnica no início do evento que resultou em atrasos para os artistas.

"A primeira atração da festa atrasou por causa de uma falha técnica na mesa de som que precisou ser trocada, daí as demais atrações tiveram que diminuir o tempo de show. E a festa precisa ir até às 2h [da manhã], por um acordo com a polícia militar", esclareceu a assessoria.

Antes de Claudia Leitte, a Orquestra de Pífano do Maestro Mozart, Elba Ramalho e Solange Almeida haviam se apresentado. Elba cantou por aproximadamente 1h30, Solange ficou no palco por mais de uma hora, enquanto CLaudia Leitte cantou por apenas 50 minutos.