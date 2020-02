Claudia Leitte emociona foliões com homenagem a Madonna; veja fotos

A cantora Claudia Leitte inovou no desfile do bloco Blow Out, na tarde desta sexta-feira (21), no circuito Barra-Ondina: nada de subir ao trio. A cantora foi içada por um guindaste sobre o público do seu bloco, que se concentrava em frente ao Farol da Barra, até ser colocada diretamente em cima do trio para seguir o desfile até Ondina.

A apresentação começou assim: a cantora saiu de um praticável montado no jardim em frente ao Farol da Barra. De lá, foi içada. A ousadia de Claudinha teve direito a uma performance acrobática da própria cantora com o pôr do sol e o Farol da Barra ao fundo, na paisagem. Emocionou todo mundo: quem assistia e quem apenas acompanhava a reação dos fãs.

Claudia começou a apresentação cantando Like a Prayer, sucesso de Madonna. Tudo a ver, já que a cantora estava com um figurino inspirado naqueles usados pela artista norte-americana, rainha da música Pop.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

(Fotos de Marina Silva/CORREIO)

No meio da performance Claudia ficou de ponta-cabeça, lembrando o que aconteceu com ela no Rock in Rio de 2011. Desta vez, porém, a cantora levou na esportiva e brincou com os foliões quando o microfone se soltou e ficou pendurado - ela própria resgatou o equipamento.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

‘Me coloca ali’

Quando a equipe do guindaste já estava pronta para colocar Claudia em cima do trio, como estava planejado, a cantora ‘brigou’ com o operador: “Não! Eu quero ficar em cima daquele povo aqui, olha (apontando para a lateral do trio). Me coloca ali!”, pediu, para que a performance continuasse.

Foi o ponto alto da apresentação. Claudia cantou os sucessos Extravasa e Claudinha Bagunceira, literalmente sobre o público que lhe assistia. Ao final, comentou a experiência inusitada: “Gente, que energia! Adorei!”.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Depois da sequência de sucessos ‘pendurada’, já em cima do trio, Claudinha emendou. “Gente, não acredito que voei no Carnaval. Quando eu era menina, lá no bairro da Saúde, tinha esse sonho de voar, imagine então no Carnaval. Queria agradecer a todo mundo da operação que me ajudou a realizar esse sonho”, declarou, realizada.

Frio na barriga

Antes da performance, no entanto, teve frio na barriga, confessou Claudia. “Gente, tenho que confessar: quando começaram a me levantar ali, me tremi dos pé até o ultimo fio de cabelo. Falei pra mim mesma: '’Meu pai, hoje vai ser tudo na sua confiança”.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Os foliões Renato Ferraz e Carlos Barros vieram do Recife (PE) só para acompanhar Claudia Leitte - e não se arrependeram. Renato frequenta o Carnaval de Salvador há dez anos. Já Carlos está em seu segundo ano. Costumam também sair no Largadinho, outro bloco de Claudia.

“Viemos por causa dela. Ela é demais. Muita energia, uma boneca. É a princesa da Bahia”, derreteu-se Carlos. “Eu venho há dez anos e sempre saio no bloco dela. Porque são os melhores. Não tem outro”, completou Renato.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.