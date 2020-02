Claudia Leitte puxa o bloco Largadinho vestida de Mulan

Claudia Leitte incorporou mais uma personagem feminina: a guerreira Mulan. A destemida personagem chinesa foi a fantasia escolhida pela cantora para puxar o bloco Largadinho nesta terça-feira (25), no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Protagonista de um desenho animado, lançado em 1998, Mulan vai ganhar um filme em live action da Disney, com estreia prevista para o dia 26 de março.

A cantora brincou com o encerramento do Carnaval 2020: "Vai ter Claudia Leitte 2021, 22, 30, 70... Quero ficar bem velhinha fazendo isso aqui". Do trio, Claudia ainda comentou um dos traços mais marcantes do Largadinho: o de trazer foliões de todo o país para Salvador.



"Quero falar sobre o encanto da minha terra Salvador. A gente abraçar, sabe tolerar, sabe aceitar todo mundo. Todo mundo quer trio elétrico no Carnaval. Mas quando o trio passa nesse chão dessa cidade vocês sentem que é diferente. E quem faz a diferença são vocês", disse.



"Em todas as cidades fora de Salvador em que eu toco essa música eu grito: 'sai do chão Salvador'; que é para as pessoas se sentirem no Carnaval. Meu bloco Largadinho, cheio; turistas, vocês vão sentir isso agora em Salvador. Meus cordeiros, minhas cordeiras, vamos sentir eles curtirem Salvador", pediu.



Em seguida, puxou Teleguiado. Na sequência, teve direito também a cover de Ivete Sangalo, tocando O Mundo Vai. Um dos pontos altos da apresentação foi em frente ao camarote do Bahia Folia, quando Claudia anunciou a participação de MC Zaac, funkeiro paulista. Juntos, cantaram Rebolada Bruta, parceria entre eles.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.