A cantora Claudia Leitte vai comemorar seu aniversário de 40 anos com a live especial 'Quarentando na Quarentena'. O show será transmitido no canal do YouTube da artista, no dia 10 de julho, a partir de 19h30.

No repertório, Claudia apresentará uma seleção de músicas especiais para celebrar a data. Assim como sua primeira live, essa também será beneficente para auxiliar neste período de pandemia do coronavírus.