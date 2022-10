Claudia Raia anuncia que está grávida de um menino e revela nome escolhido

Depois que Claudia Raia revelou que estava grávida novamente, aos 55 anos, diversos internautas ficaram na expectativa para descobrir o nome do bebê, já que os dois filhos mais velhos da atriz, Sophia e Enzo, têm nomes italianos.

Nesta segunda-feira (10), a famosa esteve no programa Mais Você, com Ana Maria Braga e revelou que esperava um menino. Mas, para a "decepção" dos internautas, o nome do bebê já virou comum no Brasil. "A saga italiana continua. Enzo, Sophia e Luca", comentou Claudia.

"A gente escolheu os dois nomes, de menino e menina. Quando a gente soube que era menino, a gente decidiu entre os três que a gente estava em dúvida", completou.