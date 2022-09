Claus celebra nova chance como titular do Bahia na reta final da Série B

O Gol do Bahia terá um novo dono na reta final da Série B. Com a lesão no joelho sofrida por Danilo Fernandes - que não atuará mais na temporada -, será de Mateus Claus a missão de impedir que o Esquadrão seja vazado nos próximos dez jogos da Série B.

No Bahia desde 2020, quando chegou para fazer parte do time de transição, Mateus Claus oscilou entre períodos de titularidade e reserva. Agora, ele celebra a nova chance e promete que vai fazer de tudo para ajudar o tricolor a garantir o acesso para a Série A.

"A gente fica triste com a lesão do Danilo. Temos que estar preparados, goleiro só joga um. Tenho que aproveitar as oportunidades, fazer jogos seguros. Fazer tudo que eu venho fazendo nos treinamentos e partidas que joguei esse ano. Não tem mistério, é ter coragem e fé, como o professor Enderson falou, e estar muito focado em cada partida", afirmou o goleiro.

Claus assumiu a titularidade durante a derrota por 2x0 para a Ponte Preta, em Campinas. Na ocasião, Danilo Fernandes machucou o joelho durante o aquecimento. O goleiro também participou da vitória tricolor sobre o Tombense, por 3x1, na Fonte Nova. O novo desafio será nesta quinta-feira (8), quando o Bahia visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pela 29ª rodada.

"Não é uma missão fácil. Danilo é um goleiro consagrado, que todo mundo conhece a história. Nos ajuda muito essa parte que ele fez no campeonato, e agora eu encerrando. A gente confia um no outro, e mesmo fora ele vai ser muito importante. Só trocou os personagens, eu tenho que fazer o meu papel e só quem ganha é o Bahia", completou.

Com 50 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B. O tricolor precisa encerrar o jejum se quiser somar os três pontos diante do Criciúma. O time ainda não venceu como visitante no segundo turno. Mateus Claus diz que o elenco tem consciência do baixo rendimento fora de Salvador e vem cobrando para melhorar.

"Temos que estar concentrados. Somos conscientes de que temos pecado fora de casa, dentro de casa temos um rendimento e fora um pouco abaixo. Temos que alinhar isso, ter equilíbrio emocional. É ter isso em mente e fazer o melhor em campo", analisou o goleiro.