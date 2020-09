Claus festeja estreia na Série A e mira voos mais altos com Bahia

Aos 26 anos, Mateus Claus tem vivido dias de sonho no Bahia. Contratado pelo tricolor no início do ano para disputar posição com Fernando na equipe de aspirantes, o goleiro conseguiu agarrar a chance e se manter no tricolor para a sequência da temporada.

No último domingo (6), ele foi titular na equipe principal do Bahia pela primeira vez e estreou em partidas pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, Claus saiu de campo elogiado pela atuação no empate por 2x2 com o Internacional, no Beira Rio.

"Foi uma experiência única na minha vida. Eu só tenho a agradecer a instituição, às pessoas que confiaram em mim. Eu almejo muita coisa na minha carreira e é o momento de mostrar, de ter confiança no meu trabalho. Sabemos que temos muita responsabilidade. Quando a gente pisa no campo tem uma torcida enorme que torce por a gente. Estou confiante, feliz e foi uma experiência única", festejou ele durante entrevista na Cidade Tricolor.

"O pessoal me passou confiança, pude fazer um jogo seguro dentro das minhas características. A gente ia enfrentar o líder, fora de casa, o Claudinho montou uma boa estratégia e fizemos um bom jogo em Porto Alegre e agora, na sequência do campeonato, vamos buscar coisas grandes", continuou.

Passada a tensão da estreia, ele agora se prepara para mais um compromisso pelo Brasileirão, de novo contra um time gaúcho. Nesta quinta-feira (10), o Esquadrão recebe o Grêmio, às 19h15, no estádio de Pituaçu. Como Douglas ainda não está 100%, Mateus Claus vai ganhar mais uma chance de mostrar os seus serviços e sabe bem como o time deve se comportar no duelo.

"Sabemos o peso da nossa camisa e temos que nos portar de uma forma que o Bahia sempre se portou na sua história, um clube gigantesco. Jogamos em casa e sabemos que que cada partida do Brasileirão é uma batalha, e não vai ser diferente contra o Grêmio, mas estamos preparados", garantiu ele.

Concorrência

Apesar da titularidade, Mateus Claus sabe que deve voltar para o banco de reservas quando Douglas estiver totalmente recuperado da lesão que sofreu na coxa. Mesmo assim, ele elogiou os outros goleiros do clube e afirmou que a concorrência entre eles é sadia.

“Sabemos da qualidade dos goleiros do Bahia, é um grande clube, e é uma honra disputar posição com Douglas, Anderson e Matheus (Teixeira). Eu sabia da responsabilidade que eu tinha de entrar em campo tanto no Campeonato Baiano quanto no Campeonato Brasileiro. Obviamente que o Campeonato Brasileiro tem uma importância maior, ainda mais para mim, estrear no Rio Grande do Sul. Mas temos uma convivência muito boa entre os goleiros. Acredito que quem jogar vai ter a confiança do treinador, dos jogadores, da torcida, e vai estar preparado”, analisou Claus.