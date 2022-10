Claus lamenta empate, mas garante que o Bahia subirá de divisão

O Bahia voltou a frustrar os seus torcedores na Fonte. Nesta sexta-feira (28), o tricolor saiu na frente do Guarani e ia conquistando o acesso até os 39 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate e deixou a confirmação do retorno à Série A para a última partida.

Após o jogo, o goleiro Mateus Claus lamentou o resultado, mas lembrou que o time ainda está no G4 e em situação favorável. Com 59 pontos, o Esquadrão pode até perder na última rodada que pode garantir o acesso, desde que o Sport, que tem 56, não tire a diferença de cinco gols de saldo.

"A gente se manteve ainda no G-4, e vai permanecer assim. Vamos subir. Claro que ficamos um pouco chateados, a torcida fez uma festa linda. É difícil falar, eu estava preparado para outra situação, mas somamos um ponto importante", afirmou o goleiro.

Na última rodada da Série B, o Bahia enfrentará o CRB, em Maceió. A partida será no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé.