Claus volta a sentir lesão na coxa e diz que jogou no sacrifício

Se preparando para o duelo decisivo contra o Fortaleza, neste sábado (20), às 21h, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia ganhou boas e más notícias para montar o time que entra em campo.

Destaque do tricolor no empate por 1x1 com o Atlético-MG, o goleiro Mateus Claus iniciou a semana tratando uma lesão na coxa e virou dúvida para o confronto com os cearenses. Nas redes sociais, o Claus explicou que assumiu o risco de jogar na rodada passada, já que estava de voltando de lesão na mesma região.

O goleiro teve que ir para o campo já que Douglas ainda se queixava de dor no joelho e Anderson deixou o clube após cometer falhas que complicaram a vida do Esquadrão no Campeonato Brasileiro.

"Devido às notícias que saíram hoje e comentário maldosos do tipo "é de vidro", eu assumi SIM o risco de jogar contra o Atlético-MG, voltando de lesão e em um momento crucial para nós. Infelizmente acabei sentindo a posterior da coxa, como todos viram... e embora a dor dentro do jogo, esse é o resultado, e me orgulho de ter ido lá e feito, enquanto outros falam. Agradeço as mensagens de apoio, voltaremos mais fortes. Para deixar claro, faria de novo", postou ele, acompanhado de uma imagem da lesão.

Mateus Claus usou as redes sociais para mostrar regiçao da coxa que está lesionada (Foto: Reprodução)

Caso Mateus Claus não tenha condições de jogo, a tendência é de que Douglas volte ao time. Ele está recuperado e vem treinando normalmente. A outra opção é o garoto Matheus Teixeira, que ainda não estreou na equipe principal.

Por outro lado, os volantes Ramon e Edson estão recuperados da covid-19. Eles foram liberados do isolamento e voltaram aos treinos na Cidade Tricolor. Já o atacante Alesson, que também estava afastado, fez um trabalho específico.

Na tarde desta quarta-feira (17), o técnico Dado Cavalcanti comandou um treino tático e técnico, corrigindo o posicionamento e colocando em prática as estratégias que projeta para o duelo no Ceará.

Além do trio liberado, o atacante Thiago também vem treinando com o grupo desde o início da semana. Outros jogadores que estavam no DM, como o atacante Gilberto e o lateral Zeca, também iniciaram os trabalhos no campo.

Com 38 pontos, o Bahia precisa vencer o confronto com o Fortaleza para se distanciar da zona de rebaixamento. Um triunfo fora de casa, combinado com não vitórias de Vasco e Goiás na rodada, garante a permanência do Esquadrão na Série A.