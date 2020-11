Clayson, Edson e Matheus Bahia treinam no CT após descumprirem protocolo

Depois de desfalcarem o Bahia por descumprir o protocolo sanitário de combate à covid-19, o atacante Clayson, o volante Edson e o lateral Matheus Bahia participaram normalmente do treino com o restante do elenco na tarde desta sexta (6).

Segundo o clube, todo o elenco, incluindo os três atletas, foram testados antes da partida contra o Melgar, como acontece normalmente antes dos jogos. Nenhum apontou infecção pelo vírus. Na tarde desta sexta, todos os jogadores voltaram a ser testados e aguardam o resultado.

O afastamento de Clayson, Edson e Matheus Bahia aconteceu após uma foto vazar nas redes sociais, onde mostrava os jogadores em uma festa com amigos na segunda-feira (2). O Bahia teve acesso ao material e optou por afastar o trio da partida.

A diretoria do clube não informou se os atletas serão multados e eles seguem trabalhando normalmente com o grupo.

Foto: Reprodução / Rede Sociais)