Clayson fala sobre treinos durante a pandemia e projeta futuro

Os dias do atacante Clayson têm sido bem diferentes do que o jogador está acostumado. Sem as idas diárias à Cidade Tricolor e com o futebol paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, o atacante viu a sua rotina ser alterada. Em casa, ele mantém a forma seguindo as orientações passadas pelo Bahia, mas também aproveita o tempo para curtir a família.

“Tenho feito um pouco de tudo, além dos treinos diários, vejo filmes, séries, jogo baralho, videogame... Fico bastante com minha filha também”, revela Clayson, em entrevista ao CORREIO.

“Consigo manter uma rotina quase que diária de treinos. Em casa tem um espaço bom e muitas vezes faço com o Elton (o volante é vizinho do atacante) e com minha esposa também. O pessoal da comissão técnica nos passou tudo certinho e sempre passamos para eles o que foi feito”, continua o jogador.

Depois de passagens por Ituano, Ponte Preta e Corinthians, Clayson chegou ao Bahia em janeiro como uma das principais contratações do tricolor para a temporada 2020. Ele foi titular do time Roger Machado em todos os dez jogos que a equipe principal fez durante os três primeiros meses do ano.

O atacante conta que, apesar de iniciar o ciclo em uma nova equipe, conseguiu se adaptar bem aos estilo de jogo do tricolor, mas explica que ainda precisar melhorar para dar o melhor ao Esquadrão.

“A expectativa sempre foi muito grande, desde quando me apresentaram o projeto. Procuro sempre melhorar e não podemos nunca estar satisfeitos. Sei que posso dar mais, mas acho que estamos no caminho certo. É um novo clube, novos conceitos, novos companheiros... E tudo isso demanda adaptação. Mas acho que as coisas estavam acontecendo bem, fruto de toda estrutura que o clube nos dá e também da excelente recepção que tive de todos. Foi uma adaptação rápida, com todos me deixando muito à vontade”, conta Clayson.

O Bahia, inclusive, estava em uma crescente quando as competições foram interrompidas. Enquanto o extinto time de aspirantes estava invicto no Campeonato Baiano e tinha a vaga para a semifinal do estadual bem encaminhada, a equipe principal vivia uma sequência de nove jogos sem perder, com sete vitórias e dois empates.

Clayson prefere não fazer nenhum tipo de análise futura, mas projeta um cenário complicado para todos quando o futebol voltar a ser disputado.

“É uma situação muito atípica, mas que aconteceu para todos. Naturalmente, todos vão perder, pois os treinamentos e a rotina são diferentes. Além do principal, que são os jogos. O trabalho vai seguir e aos poucos vamos voltar ao mesmo nível de antes”, analisa Clayson.

Atualmente não existe data para que o futebol seja retomado no Brasil. O retorno do esporte vai passar pelas autoridades de saúde e, consequentemente, a redução nos casos de coronavírus.

“Imagino que no geral tudo vai mudar. É algo muito diferente que passamos e que estamos vivendo. Não só como profissionais, mas como pessoas também. Agora o que vai mudar e o quanto, isso só com o tempo e com o retorno para termos uma noção melhor”.

Parceria de sucesso

Além de paralisar o calendário no melhor momento do Bahia na temporada, a pandemia também freou o início de uma parceria que já deu certo em outra equipe.

Em 2017, quando defendia o Corinthians, Clayson contou com ajuda de Rodriguinho para ser campeão brasileiro e paulista pela equipe alvinegra. Com a chegada do meia ao Esquadrão, ele espera poder reeditar a dupla e projeta ter o mesmo sucesso que teve no Timão. Até o momento, Rodriguinho fez apenas dois jogos pelo tricolor.

“Ter jogadores de qualidade é sempre importante para a temporada. Rodriguinho é um deles e com certeza vai nos ajudar muito. A gente se conhece bem, fomos campeões juntos e vai ser ótimo estar com ele novamente”.

O jogador acredita que o Bahia pode ter sucesso quando a temporada voltar. “Para brigarmos em todas as frentes, é necessário um elenco grande e forte. Ter mais opções para variar esquemas e até durante os jogos é fundamental. A diretoria formou um elenco muito bom, com manutenção de atletas dos últimos anos e reforços nessa temporada”, finaliza Clayson, confiante.