Exclusivo! Cleo, que abandou o sobrenome da mãe, Glória Pires, acaba de confirmar presença no Carnaval de Salvador. Ela chega na cidade na próxima sexta-feira (01), a convite de uma cervejaria, para marcar presença, no dia seguinte, em uma festa fora dos circuitos tradicionais. Cleo além de atriz e cantora, também é empresária – ela, que possui mais de nove milhões de seguidores no Instagram, acaba de lançar uma coleção de roupas em parceria com a Labellamafia.

